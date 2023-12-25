Muğla\'da 860 çocuk sanat atölyesi ile buluştu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde "Her Çocuk İçin Bir Atölye" projesi çerçevesinde 860 çocuk sanat atölyesi ile buluştu.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde çocuklar sosyal ve sanatsal etkinliklerle bir araya getiriliyor. Gençlik Merkezdeki sanat odaklı atölye programları aracılığıyla 4-12 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri, zihinsel ve bedensel yetilerini keşfetmeleri ve güçlendirmeleri hedefleniyor.

Çocuk Sanat Merkezi'nde, "Hayalimdeki Resim" atölyesinin yanı sıra Origami, Ritim ve Müzik, Tasarım, Drama, Masal, Ebru Sanatı, Karikatür, Seramik ve Müzikli Oyun atölyeleri düzenleniyor.

Gençlik Merkezi'nin bir buluşma noktası olduğu aileler ve çocuklar buluşurken, bir de farkında olmadan sosyal etkileşim oluşturuyor. Çocuklarını atölyeye bırakan aileler, yine Gençlik Merkezi içerisinde ebeveynlerin bir soluk almak için oturduklarında sohbetler, buluşmalar, dostlukların doğmasına da sebebiyet veriyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş; "Elbette sanat bir kabiliyeti gerektiriyor. Bu kabiliyet gelişimi tamamlanmasa da çocuklar belki burada tanıştıkları sanat aracılığıyla gelecekte çok değerli sanatseverler olarak, sanatın en iyi takipçileri arasında yer alacak. Aileler, çocuklarını en iyi tanıyan bireyler. Onların eksik olduğu yönleri tamamlayacak atölyeleri tercih edebilirler. Ritme, müziğe, el becerilerinin gelişimine dayalı atölyeler ebeveynlerin çocukları üzerinde etkileşimini yükseltmek istedikleri alanları tercih etme yönünde daha doğru olacaktır. Atölyelerde gençlik çalışanlarımız ve eğitmenlerimiz eşliğinde koordinasyon sağlıyoruz. Ara tatil döneminde çocuklarımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA