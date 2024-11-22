Muğla\'da Acil Müdahale Eğitimi

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Muğla İl AFAD Müdürlüğü, acil müdahale ekiplerinin büyük çaplı trafik kazalarına daha etkin bir şekilde müdahale edebilmesi amacıyla "Büyük Çaplı Trafik Kazalarında Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi" konulu bir eğitim düzenledi.

Eğitim programı, kaza alanlarında daha hızlı ve etkili müdahale sağlamak, ekipler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve olay yerindeki yönetim becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

AFAD yetkilileri, kazaların ardından meydana gelebilecek muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve kurtarma süreçlerinin hızlandırılması için bu tür eğitimlerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Eğitim sırasında ekipler, olay yerindeki görev dağılımı, iletişim ve kurtarma operasyonları üzerine teorik ve pratik bilgilerle donatıldı.

Program sonunda katılımcılara, büyük çaplı kazalara müdahale sırasında ekiplerin koordinasyonunun önemine dikkat çeken uygulamalı tatbikatlar yaptırıldı. Eğitim, katılımcıların ortak çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Eğitime, Jandarma, Trafik ekipleri, Sağlık personeli ve İtfaiye ekipleri katıldı. - MUĞLA