Muğla'da Ak Parti Yatağan İlçe Başkanı Karaöz İstifa Etti - Son Dakika
Muğla'da Ak Parti Yatağan İlçe Başkanı Karaöz İstifa Etti

11.04.2026 23:33
AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz, Ağustos 2023'ten bu yana sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz, Ağustos 2023'ten bu yana sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

Edinilen bilgiye göre, Karaöz ile birlikte mevcut ilçe yönetimi de toplu şekilde istifa etti.

Karaöz istifa dilekçesinde, "Yatağan İlçe Başkanlığı görevinden sağlık sebepleri ve ailevi sebepler dolayısıyla affımı talep eder, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tecelli eden bu kutlu davaya aktif siyaset dışında var gücümle destek olmaya devam edeceğimi belirtir, saygılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleştirilen AK Parti Yatağan İlçe Danışma Toplantısı'nda, yeni yönetimin belirlenmesine yönelik temayül yoklaması yapılacağı ve sürecin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Muğla'da Ak Parti Yatağan İlçe Başkanı Karaöz İstifa Etti - Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
SON DAKİKA: Muğla'da Ak Parti Yatağan İlçe Başkanı Karaöz İstifa Etti - Son Dakika
