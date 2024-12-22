Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası - Son Dakika
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Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası

Muğla\'da Ambulans Helikopter Kazası

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasında incelemelerde bulundu.

22.12.2024 17:22
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Muğla'ya gelerek ambulans helkopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu tespit edildi.

Bakan Memişoğlu Muğla'da

Muğla'ya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Memişoğlu'nun yaşanan kaza ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamada bulunması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası - Son Dakika

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