Aşırı Yağışlar Muğla ve İlçelerinde Etkili Oldu, Köyceğiz Gölü'nün Seviyesi Yükseldi

09.02.2026 11:23  Güncelleme: 12:35
Muğla'da meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi 60 cm yükseldi, bazı yollar ve bodrum katları su altında kaldı. Belediye itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı.

(MUĞLA) - Muğla'da aşırı yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi, çevresindeki bazı yollar ile iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

İlde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular Köyceğiz Gölü'nün seviyesini yaklaşık 60 sentim yükseltti. Kordon ve yol su altında kalırken, ilçenin sahile yakın kesimlerinde sular rögar kapaklarından taştı, bazı ev ve işyerlerinin bodrum katları su altında kaldı.

Bodrum katlardaki sular Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri tarafından kurulan motopomplarla tahliye edildi.

Öte yandan Seydikemer Eşen Çayı, Dalaman Çayı ve Saklıkent Kanyonu'nda da su seviyesi aşırı yağış nedeniyle yükseldi.

Kaynak: ANKA

