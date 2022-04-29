Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

29.04.2022 21:56
Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm il genelinde Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri arttırıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm il genelinde Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri arttırıldı. Toplum sağlığı için özellikle bayram öncesi tüketimi yoğun olan unlu mamullerin üretim yapıldığı işletmelere 13 ilçede eş zamanlı gıda denetimleri yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığı için 120 denetim elemanımızla 13 ilçede bayram öncesi özellikle unlu mamuller üreten işletmelere denetimleri arttırdık. Her daim sıklıkla yapılan denetimlerimizi Ramazan Bayramı öncesi bayramı bayram gibi yaşamanız ve sağlıklı gıdaları tüketebilmeniz için tüm ekip olarak sahadayız. Buradan ülkenin çeşitli yerlerinden gelen ve meslektaşlarımıza denetim sırasında uygulana şiddet haberlerinden duyduğumuz üzüntüyü de söylemeden geçemeyeceğim. Şiddeti toplum olarak hiçbir yerde mazur göremezken, toplum sağlığı için canla başla çalışan meslektaşlarımıza uygulanan her türlü şiddeti kınıyor, toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Her seferinde ihbar mekanizmasının önemine değinerek tekrar hatırlatmak isterim. Alışveriş yaparken ya da sonrasında olumsuz durumla karşılaşan tüketicilerin, Alo 174 Gıda Hattı'na veya "0501 174 0 174" numaralı telefona ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Gıda güvenliğiniz güvencemiz altında diyor, herkese sevdikleriyle kucaklaştığı sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum." dedi. - MUĞLA

Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

YORUMLAR
500
Baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı Baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Ramazan Bayramı, Bayram, Tarım, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Esenyurt'ta husumetli olduğu eniştesine silahlı saldırı düzenleyen şahsı kameralar görüntüledi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
21:01 Aydın'da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 22:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement