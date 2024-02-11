Muğla\'da Binlerce Kişi Katıldığı Hamsi Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla Hamsi Festivali yapıldı. Festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı.
Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen festival, öğle saatlerine doğru başladı. Karadeniz'e özgü ürünlerin stantlarda satışının yapıldığı etkinlikte yaklaşık 3 ton hamsi pişirilip dağıtıldı. Ekmek arası hamsi almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte Hülya Polat, Erol Şahin, Nihat Yılmaz, Safa Tatoğlu, Süleyman Gülten ve Emre Yetimoğlu sahne aldı. Festivale katılanlar, müzik eşliğinde horon oynadı, renkli görüntüler ortaya çıktı. Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.
Derneğin sözcüsü Yener Çelik ise kısa süre önce yaşamını yitiren dernek üyesi iş insanı Vedat Akyüz'ü anarak konuşmasına başladı. İlkbaharda yayla şenliği yapacaklarını da sözlerine ekleyen Çelik, "1 yıldır heyecanla bekliyoruz. Gerek yöresel ürünlerimizi, kültürümüzü gelenek ve göreneklerimizi çocuklarımıza yaşatmak adında mücadele ediyoruz. Festivalde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Zor geçen bir sürecin ardından Bodrum bugün bambaşka güzel bir gün yaşıyor" dedi.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, kendisinin de Tokatlı olduğunu, bir Karadenizli olduğunu hatırlatarak festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde horon oynamaya devam etti. - MUĞLA
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