Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Muhittin Kıvrık'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, telefonunda yaptığı aramaları ava merak sardığı için yaptığını iddia etti.

28.08.2024 16:56
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdükten sonra ormanda yakalanarak tutuklanan Muhittin Kıvrık'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Savcının şüpheliye, telefonda internetten "Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?' 'Barodan avukat nasıl bulunur?' şeklinde neden arama yaptığını sorması üzerine Kıvrık'ın, "Her vatandaş bunları aratabilir" yanıtı verdiği öğrenildi.

Olay, 26 Ağustos sabahı saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilde Muhittin Kıvrık ile boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhittin Kıvrık 2 çocuk annesi eşi Senem Kıvrık'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettti. İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan zanlı ise tutuklandı.

İnternetten 'çakı' ve 'bıçak' kelimelerini aratmış

Kıvrık, savcılıktaki ifadesinde, olay gününden bir gün önce cep telefonuyla internetten 'çakı' ve 'bıçak' kelimelerini ava merak sardığı için arattığını ileri sürerek, şu iddialarda bulundu:

"Olay gününden bir gün önce telefonumda yapmış olduğum 'çakı, bıçak' aramaları son zamanlarda ava merak sarmam nedeniyle yapmış olduğum aramalardır, olay günü de ben yanımda bu yüzden ekmek bıçağı taşıyordum.

"Kendisine kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyordum"

Kendisine kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyordum. Kafasındaki yaralanma yere düşüp kaldırıma çarpması sonucu meydana gelmiştir. Ben kafasına darbe veya sopa ile yahut sert bir cisimle vurmadım, aracımın İçerisinde herhangi bir şekilde kendisiyle konuşmamız ve tartışmamız olmadı. Yalnızca sokak üzerinde olay gerçekleşti, bıçağı da olay yerinden kaçarken yol kenarına attım.

"Olaydan sonra intihar etmeyi düşündüm"

Ben olaydan sonra ormana doğru kaçarken ormanda yüksek bir yerden kendimi atmayı, yani intihar etmeyi düşündüm bu amaçla ormana yöneldim. Senem'e zarar vermem nedeniyle kendimi cezalandırmak istedim, ona zarar verdiğim için kendimin de cezayı hak ettiğini düşündüm  intihardan vazgeçme nedenim cezaevinde olmamın daha doğru olduğunu düşünmemdir."

"Barodan avukat nasıl bulunur?" diye arama yapmış

Savcının, telefonunda "Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?" "Barodan avukat nasıl bulunur?" şeklinde internetten neden arama yaptığını sorması üzerine Kıvrık, "Her vatandaş bunları aratabilir. Bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.

Kaynak: ANKA

Menteşe, 3-sayfa, Muğla, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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