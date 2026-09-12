Muğla'da çocuk kuruluşlarından satranççılar il birinciliğini kazandı - Son Dakika
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Muğla'da çocuk kuruluşlarından satranççılar il birinciliğini kazandı

Muğla\'da çocuk kuruluşlarından satranççılar il birinciliğini kazandı
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk kuruluşlarında hizmet alan çocuklar, 'Bizim Çocuklar 10. Satranç Şampiyonası' müsabakalarına katıldı. Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen müsabakalarda başarılı performans sergileyen çocuklar, kategorilerinde Muğla il birinciliğini elde etti.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk kuruluşlarında hizmet alan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bizim Çocuklar 10. Satranç Şampiyonası" kapsamında gerçekleştirilen müsabakalara katıldı.

Menteşe Öğretmenevi'nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalarda çocuklar, satranç tahtasında stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerini ortaya koydu. Heyecan dolu ve çekişmeli karşılaşmalarda çocukların azim, sabır ve sportmenlikleri de takdir topladı. Farklı yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcuların mücadele ettiği müsabakalarda başarılı performans sergileyen çocuklar, kategorilerinde Muğla il birinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Satranç müsabakaları, çocukların zihinsel gelişimlerinin yanı sıra planlama, karar verme, sabır ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağladı. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocukların elde ettiği dereceler, kurum bünyesinde memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da çocuk kuruluşlarından satranççılar il birinciliğini kazandı - Son Dakika

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