Muğla\'da Çocuklar İçin Buz Paten Pisti Açıldı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara 'yarıyıl' sürprizi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı'nda kurduğu buz paten pisti ile yarıyıl tatilinin sonuna kadar vatandaşlara hizmet verecek. Kent Meydanı'nda yarıyıl tatili boyunca açık kalacak olan buz pisti, çocukların tatilin tadını çıkarmasını sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki olan Muğla Kültür Sanat A.Ş tarafından Menteşe Kent Meydanı'nda kurulan buz pateni pisti, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanmaya devam ediyor. Kültür ve sanat alanında etkinliklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, buz paten pistini gelen yoğun talepler doğrultusunda yarıyıl tatilinin sonuna kadar açık tutarak çocukların aileleri ile vakit geçirmelerini ve tatilin tadını çıkarmalarını sağlayacak. Sporu ve eğlenceyi bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi'nin buz pisti özellikle çocuklar için keyifli anlar sunacak.

İlker Ozan Gündoğdu: "Sömestr sonuna kadar buz pistimiz açık olacak"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Kültür Sanat A.Ş. Genel Müdürü İlker Ozan Gündoğdu, "Çevre ilçelerden çok fazla talep olduğu için Menteşe Kent Meydanı'ndaki buz paten pistimizin süresini sömestr sonuna kadar uzattık. İl dışından ve çevre ilçelerden çok fazla talep geldi. Sömestr sonuna kadar buz pistimiz açık olacak. Çocuklar ve ailelerinin hatıra biriktirmesi için harika bir fırsat" diye konuştu.

"Sporu ve eğlenceyi bir araya getiren buz pistimizde çocuklarımıza iyi eğlenceler"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni yıla girerken Muğlamızın merkez ilçesi Menteşe Kent Meydanı'nda yılbaşı festivali için oluşturduğumuz buz pisti özellikle çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Aileleri ile keyifli vakit geçirmek, buz pistinin keyfini yaşamak için ilçelerimizden de gelenler oldu. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile özellikle çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesi, aileleri, arkadaşları ile birlikte farklı bir etkinlik yapabilmesi için buz pistimiz tatilde de vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sporu ve eğlenceyi bir araya getiren buz pistimizde çocuklarımız eğlenceli vakit geçirecek. Karne heyecanı yaşayan tüm çocuklarımızı ve velilerimizi kutluyor; öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize mutlu, keyifli, verimli, dolu dolu bir tatil diliyorum" dedi.