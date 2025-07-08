Muğla\'da Çocuklar için Sosyal Proje

Muğla'da korunma altındaki çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Bu çerçevede Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile özel bir firma arasında çocuk evlerinin kira giderlerine katkı sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bu anlamlı iş birliği kapsamında, Muğla'da hizmete alınacak iki yeni çocuk evi için bir yıllık kira sözleşmesi imzalanarak önemli bir destek sağlandı. Protokol töreni projeye destek veren özel bir firmada gerçekleştirildi. Törene Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ile firma yetkilileri katıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Yakup Kütük, protokol sürecine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın da destek verdiğini vurgulayarak, "Sayın Valimizin öncülüğü ve desteğiyle bu iş birliğini hayata geçirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu tür iş birlikleriyle çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmak adına önemli adımlar atıyoruz," dedi.

Yapılan bu protokolÜn, kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olduğu, korunma altındaki çocuklara daha güvenli ve konforlu yaşam alanları sunulmasına katkı sağladığı belirtildi. - MUĞLA