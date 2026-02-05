Muğla Jeoloji Mühendisleri Odası: Yapı Denetiminde Eksikler Var

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Coşkun Çatalkaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Muğla'daki yapı ruhsatı süreçlerinde eksik ve farklı uygulamalar tespit edildiğini belirterek, zemin ve temel etütlerinin yerinde denetlenmesi gerektiğini belirtti.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Coşkun Çatalkaya,, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla oda binasında açıklama yaptı. Çatalkaya, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisinin yayımladığı "Küresel Afet Risk Azaltma Değerlendirme Raporu 2025'e göre afetlerin ekonomik yükü tüm dünyada katlanarak artıyor. Afetlerin 1970 ile 2000 yılları arasında doğrudan maliyetleri ortalama yılda 70-80 milyar dolarken, 2001 ile 2020 yılları arasında yıllık maliyetler önemli ölçüde artarak 180-200 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tablo ülkemiz için de geçerlidir. Örneğin 1999 Marmara depremlerinin ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 17 milyar dolarken, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin maliyeti ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca 103,6 milyar dolar olarak açıklanmıştır. TBMM Deprem Zararlarını Azaltma Komisyonu Raporunda (2023) ise 6 Şubat depremlerinin toplam maliyetinin 148,9 milyar dolar civarında olacağı ifade edilmektedir."

"Afet risklerinin azaltılması için mücadele etmeye devam ediyoruz"

Uluslararası Afet Veri Tabanı tarafından her yıl yayınlanan raporlarda afet, olay, ölü ve etkilenen kişi sayısına göre yapılan sıralamalarda Türkiye yüksek zarar ve can kayıplarıyla hep üst sıralarda yer almaktadır. Afetlerin neden olduğu kayıp ve zararlar sadece ekonomik sınırlarda kalmamaktadır. Ailesinden ve yaşamdan koparılan on binlerce vatandaşımızın, bilhassa genç ve çocuklarımızın depremler nedeniyle uğradığı mağduriyet hiçbir maddi karşılıkla ödenemez. 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 yurttaşımızı kaybettik, yüz binlerce yürekte onarılmaz yaralar açıldı. Öncelikle yaşamdan koparılan on binlerce insanımızı saygıyla anıyor, bu acıların bir daha yaşanmaması adına afet risklerinin azaltılması için mücadele etmeye devam ediyoruz."

Çatalkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü'nün ilçe belediyelerindeki ruhsat süreçlerinde eksik ve farklı uygulamalar tespit ettiğini belirtti. Çatalkaya, şunları söyledi:

"Muğla İl özelinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün ilçe belediyelerindeki yapı ruhsatı sürecinde belirlenen eksik ve farklı uygulamalarla ilgili olarak tüm ilçe belediyelerinde yaptığı bilgilendirme ve uyarı çalışmaları çerçevesinde ilçe belediyelerinde ivedilikle yapı denetim şirketlerinin sorumluluğunda bulunan zemin ve temel etüdlerinin yerinde denetiminin sağlanması gerekmektedir. İlçe belediyeleri ve yapı denetim şirketlerinin yapı denetim mevzuatı içerisinde genel ifadelerle geçiştirilen bu konuyu bahane ederek zemin sondajları ve deneylerinin yerinde denetimini ihmal ederek kamusal görevlerini yerine getirmedikleri veya evrak üzerinde göstermelik yaptıkları belirlenmiştir."

"Çalıştay raporunun gerekleri yerine getirilmeli"

Yapı üretim süreçlerinde tüm Muğla ilinde uygulama birlikteliği sağlanması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir yasasından kaynaklı yetkisini kullanarak ilçe belediyelerindeki bu eksik ve farklı uygulamaların önüne geçmelidir. Ayrıca bu sürece katkı koyması amacıyla TMMOB'a bağlı tüm odalarla yapmış mesleki ve teknik işbirliği protokolünün sadece niyet protokolünden çıkartarak tüm ilçe belediyelerinde uygulanması adına gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. Yine Muğla Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda kamu kurumları, meslek odaları, üniversitelerin işbirliğiyle Şubat 2025'te yapılan deprem çalıştayı sonuç raporunun gereklerini yerine getirmelidir. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı'nın kurumsal yapılanmasını merkezi ve yerel görevlerinin afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası şeklinde düzenleyerek sürece aktif katılımını sağlamalıdır."