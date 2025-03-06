Muğla'da Deprem ve Patlama Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da Deprem ve Patlama Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Muğla\'da Deprem ve Patlama Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde 6 Mart 2025'te gerçekleştirilen deprem ve patlama tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı. Senaryoya göre 6,0 büyüklüğünde bir deprem sonrası okulda patlama ihbarı yapıldı. Muğla İl AFAD Merkezi ve sağlık ekipleri hızlı bir müdahale ile olay yerine ulaştı, yaralı öğrenciler tahliye edildi ve mahsur kalanlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

06.03.2025 14:36
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Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde deprem ve patlama tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Senaryoya göre 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 09.55'te Muğla'da 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde saat 09.58'de büyük bir patlama çıktığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

"Ekipler hızla müdahale etti"

İhbarın ardından Muğla İl AFAD Merkezi tarafından AFAD Arama-Kurtarma Ekibi, İtfaiye, UMKE, MEB AKUB ve ambulanslar olay yerine yönlendirildi. Okulun tahliye grubundaki yetkili kişiler, yetkilileri, öğretmenleri, idarecileri ve çalışanların toplanma alanından tahliye etti.

"Yaralılara müdahale edildi"

Öğretmenler, yaralanan üç öğrenciyi yaralı taşıma usullerine uygun şekilde okuldan tahliye etti. Saat 10.05'te İtfaiye, AFAD, UMKE, MEB AKUB ve ambulans ekipleri yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yerde dumandan etkilenen bir öğrenci tespit edildi ve hızla sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler, sınıflarında mahsur kalanların olduğu bilgisine ulaştı. Yangının söndürülmesinin ardından AFAD, MEB AKUB ve UMKE ekipleri mahsur kalan kişileri kurtararak güvenli bölgeye tahliye etti. Tatbikat başarıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Deprem ve Patlama Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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