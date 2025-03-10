Muğla'da Enderun Usulü Teravih Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Enderun Usulü Teravih Namazı

Muğla\'da Enderun Usulü Teravih Namazı

Muğla'da hafızlar ve öğretmenlerle Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Program bu akşam.

10.03.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da hafızlar ve musiki öğretmenlerinin katılımıyla Osmanlı geleneği Enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde bu akşam saat 20.30'da gerçekleşecek olan bu manevi atmosferde, birbirinden ünlü hafızlar ve sanatçılar yer alacak.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincisi Muhammed Esed Can, 2018 Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Saffet Çalış, 2012 Kur'an-ı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Mustafa Yaşar ile musiki öğretmenleri Hüseyin Suiçmez ve Adem Kılıç, Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde bu akşam gerçekleşecek programda bir araya gelecek. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Enderun usulü teravih namazı hakkında yaptığı açıklamada, bu namazın farklı makamlar kullanılarak ibadete manevi bir boyut kazandırmayı amaçladığını belirtti. Müftü Çapçı ayrıca, Enderun usulü teravihin salavat, ilahi ve zikirler eşliğinde farklı makamlarla kılınmasının bir diğer sebebinin ise cemaati camiye teşvik etmek ve camiye gelenleri huzura kavuşturmak olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Muğla Merkez, Kültür, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Enderun Usulü Teravih Namazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:49 CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:15:47. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Enderun Usulü Teravih Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.