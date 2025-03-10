Muğla\'da Enderun Usulü Teravih Namazı

Muğla'da hafızlar ve musiki öğretmenlerinin katılımıyla Osmanlı geleneği Enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde bu akşam saat 20.30'da gerçekleşecek olan bu manevi atmosferde, birbirinden ünlü hafızlar ve sanatçılar yer alacak.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincisi Muhammed Esed Can, 2018 Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Saffet Çalış, 2012 Kur'an-ı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Mustafa Yaşar ile musiki öğretmenleri Hüseyin Suiçmez ve Adem Kılıç, Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde bu akşam gerçekleşecek programda bir araya gelecek. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Enderun usulü teravih namazı hakkında yaptığı açıklamada, bu namazın farklı makamlar kullanılarak ibadete manevi bir boyut kazandırmayı amaçladığını belirtti. Müftü Çapçı ayrıca, Enderun usulü teravihin salavat, ilahi ve zikirler eşliğinde farklı makamlarla kılınmasının bir diğer sebebinin ise cemaati camiye teşvik etmek ve camiye gelenleri huzura kavuşturmak olduğunu ifade etti. - MUĞLA