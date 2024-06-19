Muğla'da Engelli Vatandaşlar İçin Engelsiz Plajlar Kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Engelli Vatandaşlar İçin Engelsiz Plajlar Kuruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların denize girmesini kolaylaştırmak için il genelinde engelsiz plajlar kurdu. Engelli bireyler ve aileleri, bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getiriyor.

19.06.2024 12:30
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurduğu engelsiz plajlarla engelli vatandaşların denize girmesini kolaylaştırıyor. Bu projeyle, hem engelli bireyler hem de aileleri deniz keyfini doyasıya yaşayabiliyor.

Engelsiz plajlar, özel rampalar ve yürüme yolları ile tekerlekli sandalye kullanan bireylerin denize rahatça ulaşabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, plajlarda yer alan özel donanımlar, engelli vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmelerine olanak tanıyor. Bu uygulama, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve onların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Projeden faydalanan engelli vatandaşlar ve aileleri, uygulamanın kendileri için büyük bir rahatlık ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtiyor. Engelli bireyler, denize girmenin kendilerine sağladığı özgürlüğe ve keyfe vurgu yaparken; aileler de çocuklarının ve sevdiklerinin bu imkandan yararlanabilmesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor.

"Bu tür etkinler bizlerin sosyalleşmemize yardımcı oluyor"

-Görkem Çağlar Çelebi: "Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nden geliyorum. Büyükşehir Belediyemizin engelsiz plajındayım. Burada muhabbet ediyoruz. Denize giriyoruz. Bu tür etkinler  sosyalleşmemize yardımcı oluyor. Bize iyi geliyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşıyoruz."

-Mecbure Çelebi (Görkem Çağlar Çelebi'nin annesi): "Bizim için değişiklik oluyor. Buraya engelsiz plaj için geldik. İlk defa geliyoruz. Etrafımızda bulunan kişiler arkadaşlar artıyor bu sayede. Bu uygulamadan çok memnunuz. Bu tür etkinliklerin daha da arttırılmasını istiyoruz. Oğlum sosyal bir çocuk. Arkadaş çevresi daha da artıyor. Biz aile olarak onu her yere rahatlıkla götüremiyoruz. Bu şekilde çok rahat oluyor. Çağlar da eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Hepimiz için çok iyi oluyor."

-Ramazan Özalp: "Ortaca ilçesinden katılım sağladım. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz plaj etkinliğine geldim. Çok mutlu oldum. Engelsiz plajların daha fazla olmasını istiyorum. Biz engelsiz bir hayat istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz."

-Salim Aydoğan "Ortaca'da yaşıyorum. Büyükşehir Belediyemize bizleri buraya davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Benim yalnızlığımı sizler unutturuyorsunuz."

-Egemen Köklüce " Ula'nın Karabörtlen Mahallesi'nden geliyorum. Denize girmek için geldim. Engelsiz plajlar bizim için çok rahat oluyor. Denize girip çıkma açısından. Sosyalleşiyoruz . Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Engelsiz araçlar bizleri istediğimiz zaman evimizden alıyor. Ben kaza yapalı 10 yıl oldu. Yaklaşık 8 yıldır belediyenin bu uygulamasından faydalanıyorum."

"İl genelinde 23 engelsiz plaj vatandaşlarımızın hizmetinde"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler bünyesinde görevli Levent Özgenç Can ise " Engelli vatandaşlarımız için engelsiz plajlarımızın kurulumunu yapıyoruz. Engelli araçlarımızla vatandaşlarımızı evlerinden alıyoruz. Plajlara getiriyoruz. Nisan ayında kurduğumuz engelsiz plajlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. İl genelinde 23 engelsiz plaj vatandaşlarımızın hizmetinde" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Engelli Vatandaşlar İçin Engelsiz Plajlar Kuruldu - Son Dakika

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