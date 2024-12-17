Muğla'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı - Son Dakika
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Muğla'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı

Muğla\'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı

Muğla Valiliği, 2024 planlarını görüşerek huzur ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmaları değerlendirdi.

17.12.2024 14:24
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Muğla Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleşen toplantı, Muğla AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, kolluk birimlerinin 2024 yılının 11 aylık döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar ve Kasım ayı raporları paylaşıldı.

"Organize suç ve kaçakçılıkla mücadelede artan operasyonlar"

Emniyet ve Jandarma birimlerinin verilere göre, 2024 yılında Muğla genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 2023'e göre artış gösterdi. Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında operasyon sayısı 13'ten 15'e, gözaltına alınan kişi sayısı ise 118'den 195'e yükseldi. Kaçakçılıkla mücadele operasyonları 517'den 525'e çıkarken, yakalanan kişi sayısı da 775'ten 778'e ulaştı. Uyuşturucuyla mücadelede ise operasyon sayısı 2023 yılında 3 bin 191 iken, 2024 yılında 3 bin 431'e yükseldi. Gözaltına alınan kişi sayısı 3 bin 783'ten 3 bin 918'e, tutuklanan kişi sayısı ise 322'den 383'e çıktı.

"Vali Akbıyık: "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadeleye özellikle dikkat çekti. Akbıyık, "Zehir tacirlerinin evlatlarımızın geleceğini karartmalarına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. UYUMA uygulaması sayesinde vatandaşlarımız kimlik bilgilerini gizleyerek tek tıkla mücadelemize destek verebiliyor. Vatandaşlarımızdan duyduklarını, bildiklerini veya hissettiklerini bu uygulama üzerinden bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

"Trafikte güvenlik ve bilinçlendirme çalışmaları"

Vali Akbıyık, trafikte yaşanan kazalara da dikkat çekerek denetimlerin artırıldığını ve projelerle farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. Aşırı hız, ölümlü kazaların yüzde 37'sine neden olurken, emniyet kemerinin hayat kurtardığı bir kez daha vurgulandı. Kask kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan 'Kaskınla Yol Ver Hayata' ve 'Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun' projeleri kapsamında denetimlerin ve eğitimlerin sürdüğü ifade edildi.

"Düzensiz göçle mücadele ve güvenlik tedbirleri"

Muğla'daki düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelede alınan tedbirler hakkında da bilgi verildi. Muğla'da 3 mobil göç noktası aracının hizmet verdiği belirtilirken, bu noktalar sayesinde yasal kalışı olmadığı tespit edilen kişilerin sınır dışı işlemlerinin hızlandırıldığı açıklandı.

"Yılbaşı tedbirleri"

Toplantıda, yılbaşı tatilini Muğla'da geçirecek vatandaşlar ve turistler için alınan tedbirler de masaya yatırıldı. Vali Akbıyık, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerekli önlemleri kademeli olarak uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

"Huzur ve güven için kararlılık"

Vali Akbıyık, "Muğla'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Terör, asayiş, düzensiz göç, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı - Son Dakika

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