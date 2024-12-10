Muğla\'da İpek Böcekçiliği Eğitimleri Başladı

Yerel

Geleneksel tarımsal üretimi desteklemek ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak için ilçelerde eğitimler vermeye başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde bölge sakinlerine ipek böcekçiliği eğitimi verdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından verilen eğitimlere mahalle sakinleri ve Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ile Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yörük katıldı.

Modern yöntemlerle İpek Böcekçiliğine destek

Bölgede ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini desteklemek adına Marmaris Çamlı Mahallesi'ndeki eğitimlerin yanı sıra Muğla genelinde hayata geçirilen İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi kapsamında da Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde bulunan 15 dekarlık tarım arazisine 3 bin 300 adet dut fidanı dikildi. Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'ne ve Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'ne 100 metrekarelik ipek böceği besleme çadırı desteği yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliği projelerinde kullanılmak üzere dut fidanlarını Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği'nde üretiyor. Üreticilere ücretsiz olarak dağıtılan dut fidanlarıyla bölgede ipek böcekçiliğinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

2023 yılında 77 üreticiye destek sağlandı

2023 yılında Muğla genelinde toplam 77 üreticiye 205 kutu ipek böceği dağıtımı gerçekleştirildi. Bir kutu ipek böceğinden sezon boyunca yaklaşık 35-40 kilogram yaş koza elde edilirken, yaş kozaların alım garantisi ise Kozabirlik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sağlanıyor.

Fatih Öztürk; "Küçük adımlarla başlayan proje bu eğitimlerle geniş alanlara yayılacak"

Muğla GüçBirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ise bölge halkının projeye hevesle yaklaştığını belirtti. Öztürk, "Büyükşehir'den gelen ekip bizlere gerekli bilgiyi aktardı. Küçük adımlarla başladığımız bu projeyi ilerleyen dönemde daha geniş alanlara yaymak istiyoruz" diye konuştu.

Sema Yörük; "İpek böcekçiliği alternatif gelir kaynağı olacak"

Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yörük, ipek böcekçiliğinin bölge için önemli bir alternatif gelir kaynağı olacağını vurguladı. Yörük: "Unutulmuş bir geleneği yeniden canlandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtar Öztürk, "Çilek ile anılan Çamlı artık İpek Böcekçiliği ile de anılacak"

Çamlı Mahallesi Muhtarı Kenan Öztürk, verilen eğitimin son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Atalarımız bu işi yıllar önce yapmış. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle köyümüzde ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak istiyoruz. Çilek ile anılan mahallemizin artık ipek böcekçiliğiyle de tanınmasını umut ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Serkan Yılmaz, "Kadim bir geleneği yaşatıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz, projenin önemine dikkat çekerek, "İpek böcekçiliği bölgemizde kadim bir gelenek. Ancak bu gelenek genç nesiller tarafından unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bizler hem eğitimlerle hem de ücretsiz dut fidanı desteğiyle bu üretim modelini yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. İpek böceklerinin tek besin kaynağı dut ağacı olduğundan, bu ağaçları yetiştiricilere temin ediyoruz" dedi.

Başkan Aras: "İpek böcekçiliği üreten kadınlarımızın ellerinde hayat buluyor"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ipek böcekçiliği projelerinin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Tarihimizde önemli bir yere sahip olan ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak istiyoruz. İpek böcekçiliği düşük maliyetle yüksek kazanç sağlayan, çevre dostu bir üretim modelidir. Üreten kadınlarımızın ellerinde ipek böcekçiliği Muğla'da yeniden önemli bir gelir kapısı olacak. Geleneksel tarımsal faaliyetleri canlandırarak üreticilerimize yeni gelir kaynakları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" - MUĞLA