Muğla'da 8 Mart Yürüyüşü Sonrası Hakaret İddiasına Takipsizlik Kararı

11.04.2026 15:59  Güncelleme: 17:35
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüş sonrası yapılan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarına ilişkin savcılık, takipsizlik kararı verdi. Cinsiyet temelli hakaretlerin cezasız kalması kadın mücadelesini zayıflatacağı kaydedildi.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüş sonrası sosyal medyadan yürüyüşe katılan kadınlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle yapılan suç duyurusunda savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Menteşe Kadın Platformu'nun çağrısıyla toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş yapmışlardı. Yürüyüşe Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katılmıştı. Sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulması üzerine Eğitim-Sen Muğla Şubesi ve Karya Kadın Platformu öncülüğünde kadınlar,  11 Mart'ta Muğla Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüyüşe katılan kadınlara yönelik sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmetti. Kararda, şüphelilerin paylaşımlarının "genel nitelikte" olduğu, yorumların müştekilere yönelik olduğunun kesin şekilde tespit edilemediği ve hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında, yürüyüşe ilişkin yapılan bir paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı tarafından "hakaret" içerikli ifadeler yazıldığı, ancak söz konusu paylaşımın müştekilere ait olmadığı ve yorumlarda muhatabın doğrudan müştekiler olduğunun belirlenemediği ifade edildi.

"Dosyanın takipsizlik kararıyla kapatılması kabul edilemez mahiyettedir"

Karara ilişkin ortak açıklama yapan müşteki avukatları Perihan Ceviz Turasay ve Barış Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart 2026'da gerçekleşen Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde bir haber sitesinin yapmış olduğu paylaşımın altına yapılan hakaret, tehdit içerikli ve ayrıca kadını cinsiyet temelli olacak şekilde aşağılayan yorumlara ilişkin olarak yaptığımız suç duyurusu kapsamında hukuka ve Yargıtay içtihatlarına aykırı şekilde takipsizlik kararı verilmiştir. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada henüz bir ay dahi dolmadan, kimliği tespit edilen şüphelilerin dahi ifadesine başvurulmadan hakaret suçu yönünden 'muafiyet şartının oluşmadığı' değerlendirmesiyle alelacele şekilde takipsizlik kararı verilmesi, dosya kapsamında eksik soruşturma yürütüldüğünün göstergesidir. Ayrıca yorumların bazıları açıkça cinsiyet temelli aşağılama içeren ifadeler barındırırken, savcılık makamı tarafından TCK madde 216'nın tamamen değerlendirme dışı bırakılması bariz bir biçimde hukuka aykırıdır."

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti vakalarının böylesine artış gösterdiği bu dönemlerde, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran, kadınları cinsiyet temelli şekilde aşağılayan, kadınların sokağa çıkmasını kınayan ve itaat etmesi gerektiğini ayrımcı bir dille savunan, yürüyüşü düzenleyen kadınlara çeşit çeşit ve son derece nefret dolu hakaretler yağdıran şüphelilerin detaylı şekilde kimlik tespiti dahi yapılmadan dosyanın genel geçer değerlendirmelerin yer aldığı bir takipsizlik kararıyla kapatılması, kabul edilemez mahiyettedir. Savcılık makamının bu tutumu; kadına yönelik şiddet faillerini, kadını erkeğe itaat etmeye ve şiddet döngüsü içerisinde kalmaya zorlayan anlayışı kuvvetlendirmektedir. Bugün açık şekilde şiddeti meşrulaştıran ve kadınları cinsiyet temelli aşağılayan bu yorumların cezasız bırakılmasının kadın mücadelesini derinden zedeleyeceği aşikardır. İlgili karara bu aşamada itiraz etmiş bulunmaktayız. Mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

