Muğla\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Stand Açıldı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü nedeniyle Menteşe Sınırsızlık Meydanında stant açıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ile Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce açılan stanta KADES uygulaması ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - MUĞLA