Muğla'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize ekipler yetişti - Son Dakika
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Muğla'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize ekipler yetişti

19.06.2022 13:48

Muğla'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize ekipler yetişti Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da binlerce öğrencin ter döktüğü YKS öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti.

Muğla'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize ekipler yetişti

MUĞLA - Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da binlerce öğrencin ter döktüğü YKS öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi Sınavı için öğrenciler yakınlarıyla birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav öncesi il genelinde alınan kararla ile öğrenciler sorunsuz şekilde sınava girecekleri sınav merkezlerine ulaşırken, polis ekipleri de sınava geç kalan, evrak eksiği olan yada yanlış okula gelen öğrencilerin imdadına yetişti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de, sınav öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencilerin imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi, bir öğrenciyi Nüfus Müdürlüğü'ne götürerek nüfus bilgilerinin çıkartılmasını sağladı. Sınava son bir dakika kala ise polis ekibi öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durum ise öğrencinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Yine Muğla genelinde olumsuzlukların önlenmesi ve öğrencilerin sınava sorunsuz yetişebilmesi için önlemlerini alan ekipler, 2 günlük sınav süresinde motorize ekipler aracılığıyla toplam 5 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Muğla, Yerel, Son Dakika

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