Muğla\'da Kız Yurdu Yenileniyor

Muğla'da gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan Milli Piyango Kız Yurdu'nda, deprem performans analizi sonucunda riskli olduğu belirlenen blokların yerine yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım atıldı.

Yıkılan blokların yerine yapılacak yeni binalar için proje çalışmaları tamamlandı. Modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefleyen projeyle birlikte öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda barınması amaçlanıyor. Yetkililer, gençlerin geleceğini daha sağlam temellere oturtmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - MUĞLA