Muğla'da Kömür Madeni Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Kömür Madeni Çalışmaları Başladı

14.06.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay'ın durdurma kararına rağmen iş makineleri Akbelen Ormanı'nda çalışma başlattı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) – Muğla'nın Milas ilçesinde kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki çalışmaya ilişkin Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makinelerinin köylerde çalışma başlattığını söyleyen İkizköy Muhtarı Nejla Işık, "Evlere 10 metre mesafede köylüleri, çocukları, yaşlılarımızı, yatalaklarımızı huzursuz ediyorlar. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararımız var" dedi.

Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bölge halkının tepkisine neden olmuştu, işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı.

Karara karşı 96 yurttaş tarafından açılan davada mahkemenin bilirkişi incelemesi kapsamında 30 Mart'ta acele kamulaştırma kararı verilen parsellerde keşif yapılmaya başlandı. Kamulaştırma kararlarına ilişkin davada, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, bugün bölgede çalışma başlatıldığını duyurdu. İş makinelerinin çalışmalarını görüntüleyen muhtar Işık, çalışmalara ilişkin video paylaştı.

Işık, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burası Akbelen. Evlere 10 metre mesafede köylüleri, çocukları, yaşlılarımızı, yatalaklarımızı huzursuz ediyorlar. Birimiz bu evlerin altında kaldığı zaman kimi sorumlu tutacağız? Köylü haksız, köylü yerin dibine batsın. Bu pazar günü çoluğumuz çocuğumuz evimizde. Yaşlı hastalarımız var. İnsanlar düğüne, bayrama gidiyor. Bunlar köylülere zulüm peşinde. Yok mu bir yetkili bunlara dur diyecek? Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararımız var, 'Evlere 60 metre mesafeye yaklaşamazsın' diyor. Nerede bu mahkeme kararlarını uygulayanlar? Sesleniyoruz, soruyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Danıştay, Muğla, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kömür Madeni Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için “3 ay sınırı“ geliyor Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için "3 ay sınırı" geliyor

19:09
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
18:54
Okan Buruk’tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray’da devam edecek
Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek
18:50
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfretti
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti
18:01
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
17:36
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 19:42:26. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kömür Madeni Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.