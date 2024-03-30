Muğla\'da Konya ve Karamanlılar Derneği İftar Programında Buluştu

Yerel

Muğla'da yaşayan Konyalılar ve Karamanlılar birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla dernek çatısı altında buluştu. 15 gün önce kurulan Konya ve Karamanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği kuruluşundan hemen sonra iftar programında bir araya geldi.

Muğla'da yaşayan Konya ve Karamanlılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bir araya gelen yaklaşık 200 Konya ve Karamanlı hemşehri, iftar programında hem tanıştılar, hem de memleket sohbeti gerçekleştirdiler.

İftar programında konuşan Dernek Başkanı ve aynı zamanda İletişim Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Erol Kütahya, "Öyle bir coğrafyadan geliyoruz ki, tevazunun ve hoşgörünün simgesi olmuş Hazreti Mevlana'nın, Türkçe ile ilgili ferman yayınlamış Karamanoğlu Mehmet Bey'in ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin yaşadığı toprakların çocuklarıyız. Bizler bu geçmişimize, bu ecdadımıza sahip çıkacak sorumlu insanlarız. Biz de gurbette yaşayan Konya Karamanlılar olarak bir araya gelmek ve acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşmak amacıyla böyle bir dernek çatısı altında toplanmak istedik ve dernek kurduk. Bunu yaparken de en çok siz değerli hemşehrilerimizin bize verecekleri destek ve katkıya güvendik. 15 günlük bir dernek olarak bu mübarek Ramazan ayında iftar soframızı bizimle paylaştığınız ve davetimize icabet gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA