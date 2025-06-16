Muğla'da Kültürel Mirası Yaşatan İsimler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Kültürel Mirası Yaşatan İsimler

Muğla\'da Kültürel Mirası Yaşatan İsimler
16.06.2025 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısında Milas'ta yapımı süren kültür merkezine 'T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ressam Prof. Dr. Turan Erol Kültür ve Kongre Merkezi' adını verirken, Menteşe Otogar Yolu'na da merhum belediye başkanı Orhan Çakır'ın ismini vererek kalıcı bir vefa örneği sergiledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında, Milas ilçesinde yapımı süren kültür merkezine 'T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ressam Prof. Dr. Turan Erol Kültür ve Kongre Merkezi' adı verildi. Aynı toplantıda, Menteşe Otogar Yolu'na da merhum eski belediye başkanlarından Orhan Çakır'ın adı verilerek 'Orhan Çakır Bulvarı' ismi resmileşti. Büyükşehir Belediye Meclisi, aldığı bu kararlarla, Muğla'ya değer katmış iki önemli ismi kalıcı olarak yaşatacak bir adım attı.

Prof. Dr. Turan Erol Kültür ve Kongre Merkezi

Milas'ta inşası devam eden kültür merkezi, artık "T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ressam Prof. Dr. Turan Erol Kültür ve Kongre Merkezi" adıyla anılacak. Sanat camiasında derin izler bırakan ve eserleriyle pek çok kuşağa ilham veren Ressam Prof. Dr. Turan Erol'un adının bu merkezde yaşatılması, kültür ve sanat çevreleri tarafından takdirle karşılandı. Merkez tamamlandığında sanatsal etkinlikler, kongreler ve çeşitli toplantılar için önemli bir buluşma noktası olacak.

Orhan Çakır Bulvarı

Meclisin aldığı bir diğer anlamlı kararla, Menteşe ilçesindeki Otogar Yolu'na merhum Belediye Başkanı Orhan Çakır'ın adı verildi. Kent yönetiminde önemli hizmetlere imza atan Orhan Çakır'ın isminin bu önemli yolda yaşatılması, hem ailesi hem de Muğla halkı için büyük bir onur kaynağı oldu.

1989-1999 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı görevini yürüten Orhan Çakır, görev süresi boyunca kent kimliğine katkı sağlayan birçok projeye öncülük etmişti.

Başkan Aras: "Bu topraklara değer katan isimleri yeni nesillere tanıtmalıyız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan bu kararların yalnızca isim vermekten ibaret olmadığını, aynı zamanda geçmişe duyulan saygının ve geleceğe bırakılan güçlü bir vefa mesajının göstergesi olduğunu vurgulayarak "Muğla'mıza değer katan isimleri unutmamak, onları gelecek nesillere tanıtmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk anlayışıyla daha önce yaptığımız spor merkezine Erman Şahin ismini vermiştik. Şimdi ise Milas'ta inşa ettiğimiz kültür merkezine Ressam Prof. Dr. Turan Erol, kısa sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Menteşe Otogar Yoluna ise Orhan Çakır ismini veriyoruz. Kentimize önemli hizmetlerde bulunan kişilerin hafızalarda canlı kalmasını sağlıyor ve bu isimleri kent belleğine silinmez biçimde işliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Orhan Çakır, Turan Erol, Belediye, Politika, Menteşe, Ressam, Kültür, Sanat, Yerel, Milas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kültürel Mirası Yaşatan İsimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık
13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:00
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:47:01. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kültürel Mirası Yaşatan İsimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.