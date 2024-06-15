Muğla'da Kurbanlık Hayvan Satışları Durgun

Yerel

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde kurulan hayvan pazarında üreticiler satış yapamadıklarını belirtti. Hayvancılık yapan bir üretici, "Bir yıl ayda biner lira getirseniz inan kurban alamazsınız emekli maaşıyla. Nasıl alacaksınız? Böyle olduğu zaman alan da zarar verecek satan da zarar verecek. 10 bin liraya kurban yok. Alıp kesilecek kurbanlığın şu anda 15 bin lira. Maaş yetmiyor 12 ayda 10 bin lira birikmez. Herkes perişan. Aç kalacağız et yerken yağına banacağız. Eti karşıdan göreceğiz" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde Kurban Bayramı için satış yapmaya gelen üreticiler, vatandaşın alım gücü olmadığını ve geçen seneye göre satışların oldukça azaldığını ifade etti.

Üretici, şunları söyledi:

"30 sene esnaflık yaptım. 7 yıl oldu esnaflığı bıraktım hayvancılık yapıyorum. Memnun değiliz geçen yıl 10 bin liraya sattığımız kuzuları bu yıl 30 bin liraya satmamız lazım. Yemler yüksek rakam, ot pahalı. Biz bunları dağda gezdirmezsek bu iş olmaz. Biraz önce bir arkadaşa mal sattık. 18 bin liraya, fakat bu kuzunun 36 ay arkasında gezdik. 18 bin lira ideal bir şey değil. Rakamlar düşük. 10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi bu şartlarla kurban kesemez. Kurbanı emekli kesiyor, gençler kesmiyor. Sadece ihtiyarlar kesiyor. Biz de fiyatları aşağı doğru yavaş yavaş çekiyoruz böyle olursa bir daha hayvanları güdeceğiz seneye bir daha şansımızı deneyeceğiz. Elimizde kalırsa bunlara bakmak zorundayız. Kasaba verirsek bu paraları kurtarmaz."

"Adam 10 bin lira ile nasıl kurban alsın?"

Pazarda kurbanlık oğlak satıcısı vatandaş, "Fiyatlar, 10 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor. Pazar biraz durgun. Vatandaşa biraz fiyatlar yüksek kaldı sanırım, herkes ya bayramı ya da arife gününü bekliyor. Geçen senelere göre o kadar iyi değil. Bir çuval yem olmuş 600 lira, yonca'nın paketi 200 lira. Biraz da üreticiyi düşünmek lazım. Satışlarımız önceki senelere göre çok düşük" dedi.

Diğer bir hayvan satıcısı, "Şimdi adam 10 bin lira ile nasıl kurban alsın? 10 bin lira emekli parası alıyor. 10 bin liraya kurban alırsa ne yapacak? Elektrik var suyu var giderleri var. Böyle olunca imkan çok zayıf. Bir de 17 bin lira asgari ücret alan kişiyi düşünün. Çocuğu okulda, bunun ev kirası var, çocukların masrafı var. Üretici perişan. Yurt dışından 2 milyon küçükbaş gelmiş diyorlar doğru mu bilmiyoruz. Biz bunları satamazsak ne olacak iki kişi bu malın başında bekliyoruz" diye konuştu.

"Kurbanda et yeme şansımız yok"

Diğer bir hayvan satıcısı ise şunları söyledi:

"Bir yıl ayda biner lira getirseniz inan kurban alamazsınız emekli maaşıyla. Nasıl alacaksınız? Böyle olduğu zaman alan da zarar verecek satan da zarar verecek. 10 bin liraya kurban yok. Kurbanlık şu anda 15 bin lira. Maaş yetmiyor, 12 ayda 10 bin lira birikmez. Herkes perişan. Aç kalacağız et yerken yağına banacağız. Eti karşıdan göreceğiz. Kurbanda et yeme şansımız yok. Bu hale getirenler düşünsün. Biz böylece dertlenerek günümüzü geçiriyoruz. Satılmayan hayvanlar düşük fiyata kasaba vereceğiz. Daha önce 300 liraya kesilen kuzular şu anda 250 liraya kesilmeye başlandı. Üretici bakamayacak çoban da tutamayacak. Besleyeyim desen yemin çuvalı 800 lira saman pahalı. Bakmak daha zor. Böyle olunca yarı fiyatına verip kasaba temizletiriz. Burası tatil beldesi burada yabancı dışarıdan gelen kurban kesmez. Genellikle burada yerli vatandaş keser."

"Böyle giderse seneye daha da kötü olacak"

Diğer bir üretici ise şu ifadeleri kullandı:

"Hayvancılık sektörü bitti. Yem fiyatları ot fiyatları düşmediği sürece gübre mazot düşmediği sürece bu hayvancılık yapılmaz hale geldi. Bu işin sürdürebilmesi için mazotun mutlaka denizdeki gibi düşürülmesi lazım bu hayvanları beslemek için tarla ekip biçiyoruz. Bunlar da mazotla oluyor. Bilemiyorum artık hayvanlarda satamadık elimizde kaldı. Ne yapacağımızı ne gideceğimizi bilmiyorum. Biz bu hayvanları satamazsak bir sene daha bakmak zorundayız. Bir sene sonra ne olur ne gider onu da bilmiyoruz. Böyle giderse seneye daha da kötü olacak. Önümüzdeki günlerde, bu yem olayını mazot olayını çiftçi için düşünmeleri gerekiyor. Buraya geldiğimde 130 tane hayvanım vardı. Biz bu hayvanlara bakmak zorundayız iki kişi bakamazsak kasap düşük fiyata kesilecek. O zaman bizden buna mutlaka bakmak zorundayız."