Muğla'da maden ocağı projesi ÇED süreci sonlandırıldı

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yapılması planlanan maden ocağı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı.

Milas'a bağlı Kırcağız Mahallesi, Kavacık Mevkisinde CML Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan "II-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı projesi" için 28 Şubat'ta ÇED süreci başlatılmıştı.

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce ÇED süreci, ÇED Yönetmeliği'nde yer alan "Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır" hükmü kapsamında sonlandırıldı.

Müdürlükten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Muğla İli, Milas İlçesi, Kırcağız Mahallesi, Kavacık Mevkii'nde 202100207 (ER: 3401861) Ruhsat Numaralı 99,69 ha sahanın 8,5 ha'lık kısmında CML Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan "II-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı 200.000 m3/yıl (20.000 m3/yıl blok mermer, 180.000 m3/yıl pasa)" projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 5'inci maddesi 2-(a) fıkrası 'Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır.' Hükmü kapsamında sonlandırılmıştır. Halkımıza duyurulur."