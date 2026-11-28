Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da Menteşe Kadın Platformu ile Bodrum Kadın Platformu'nun Instagram hesaplarına Türkiye'den erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği son bir haftada aralarında kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin de bulunduğu en az 37 Instagram hesabının erişime engellendiğini açıklarken, Bodrum Kadın Platformu karara tepki gösterdi.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) son bir hafta içerisinde toplam takipçi sayısı 2,5 milyonu aşan en az 37 Instagram hesabının, erişim engelleme kararları kapsamında Türkiye'den görünmez kılındığını duyurdu. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında Menteşe Kadın Platformu ile Bodrum Kadın Platformu da yer aldı. Menteşe Kadın Platformu'nun hesabına yönelik erişim engelinin gerekçesi henüz bilinmezken, Bodrum Kadın Platformu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bodrum Kadın Platformu açıklamasında, hesaplarına yönelik erişim engelinin yeni bir karar olmadığını belirterek, "Instagram hesabımız Türkiye'den erişime kapatıldı. Karar yeni değil. Eylül ayında 'Ailem Güvende' soruşturmasında verilen sulh ceza hakimliği kararında Bodrum Kadın Platformu da sayılmıştı. O karar 25 Kasım'ın ertesinde uygulandı. Bize tebligat yapılmadı" ifadelerini kullandı.

"BU PLATFORMU SOSYAL MEDYADA DEĞİL, BODRUM'UN SOKAKLARINDA KURDUK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Engeller, idareye hakim kararı beklemeden hesap kapattırma imkanı veren 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesine dayandırılıyor; gerekçe açıklanmadığı için ortada savunulacak bir iddia bile olmuyor. Devlet erkek şiddetini önlemek için değil, o şiddeti görünür kılan kadınları susturmak için harekete geçiyor. Faili serbest bırakan mahkemeyle hesabımızı kapattıran idare aynı politikanın iki yüzüdür. Bizden uslu durmamızı beklediniz, masanıza oturmamızı, kapalı salonlara sığınmamızı, kimseyi rahatsız etmeyen bir 25 Kasım geçirmemizi beklediniz. Sizinle ve patriyarkal kapitalizmin yereldeki uzantılarıyla işbirliği yapmadık, yapmayacağız; kimsenin iktidarını meşrulaştırmayacağız. Meydana gökkuşağı bayrağımızı serdik, basın açıklamamızı Kürtçe de okuduk. Hesabımızı bunun için kapattınız; korktuğunuz şey bu cüret. Çünkü Bodrum'da buna cüret eden yalnızca biziz, kadınlar ve lubunyalar. Hesabı kapatabilirsiniz, kadınları kapatamazsınız. Bu platformu sosyal medyada değil Bodrum'un sokaklarında kurduk."

Aynı kararla Kaos GL, Pembe Hayat KuirFest, İstanbul Trans+ Onur Haftası ve üniversitelerin LGBTİ+ toplulukları dahil 73 site ve hesabın kapatıldığını belirten platform, suçlamanın "müstehcenlik" olduğunu aktardı.