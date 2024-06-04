Muğla'da minik eller temiz bir çevre için boya tuttu - Son Dakika
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Muğla'da minik eller temiz bir çevre için boya tuttu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, çocuklar ve gönüllü gençlerle birlikte 'Temiz Çevre, Temiz Dünya' temalı bir resim çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar, çevre dostu su bazlı boyalar kullanarak geri dönüşüm atölyesi kapsamında yapılan kağıtlara çevre konusundaki düşüncelerini resmetti. Gönüllü gençler ise çocuklara eşlik etti ve çevre bilinci temalı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca çiçek ve ağaç dikimi de gerçekleştirildi.

04.06.2024 13:09
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Muğla'da minik eller temiz bir çevre için boya tuttu

MUĞLA - Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklar ve gönüllü gençlerle "Temiz Çevre, Temiz Dünya" temalı bir resim çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlikte çevre dostu su bazlı boyalar kullanılarak çocuklar, geri dönüşüm atölyesi kapsamında yapılan kağıtlara çevre konusundaki düşüncelerini resmetti. Gün boyunca devam eden duvar boyama etkinliği sırasında Erasmus programı kapsamında Sırbistan, Macaristan, Polonya, Estonya ve Yunanistan'dan gelen gönüllü gençler de çocuklara eşlik etti. Gençlik merkezi bünyesindeki eğitmenler ve gençlik çalışanları, çocuklara yönelik çevre bilinci temalı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Çalışanı Mehmet Deveci, "5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir faaliyet gerçekleştirdik. Bir çevre temalı resim çalışması yaptık. Sonrasında çocuklarımız ile birlikte çiçek ve ağaç dikimi gerçekleştirdik. Şimdi de bir sanat atölye çalışmamız var. Bu çalışma kapsamında çocuklarımızın hayal gücünü geliştirebileceği, kendini ifade edebileceği resimlerle dolu bir atölye yapacağız. Eğlenceli ve keyifli bir zaman geçiriyoruz. Katılımda bulunan gönüllü gençlerimize ve bizi her zaman destekleyen İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

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