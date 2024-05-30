Muğla'da minik öğrenciler Menteşe Mutfak Atölyesi'nde şef oldu - Son Dakika
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Muğla'da minik öğrenciler Menteşe Mutfak Atölyesi'nde şef oldu

Muğla\'da minik öğrenciler Menteşe Mutfak Atölyesi\'nde şef oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Menteşe Mutfak Atölyesi'nde minik öğrencilere kurabiye eğitimi verildi. Eğitimle çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yöresel kültürü tanıdı.

30.05.2024 15:27
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan ve eski şaraphane olarak bilinen Menteşe Mutfak Atölyesi'nde, minik öğrenciler kurabiye eğitimi alarak şef oldu.

Saburhane mevkiinde bulunan Menteşe Mutfak Atölyesi, yöresel ürünlerin satışının yanı sıra, ev hanımlarına ve öğrencilere eğitim verilmesi amacıyla da kullanılıyor. Çocukların yöresel kültürü tanımaları ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları açısından büyük önem taşıyan, Menteşe Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen bu eğitimle, minik öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kurabiye yapmanın keyfini yaşadı.

Menteşe Mutfak Atölyesi'nin işletmecisi Milli Şef Timur Kocabıçak, "Şu anda Menteşe Mutfak Atölyesi'nde kurabiye eğitimi veriyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımızı öğretmenleriyle birlikte eğitime aldık ve bugün kurabiye yapıyoruz. Bu tür etkinlikler, tarihimizde çok eskiye dayanıyor. Çocuklarımıza şekerli ve lezzetli kurabiyeler yapmayı öğretiyoruz. Onlar birazdan yaptıkları kurabiyeleri fırına verecekler ve piştikten sonra hep birlikte yiyeceğiz" dedi.

Sabri Acarsoy İlkokulu öğretmeni Serap Hançer, "Öğrencilerimizi Menteşe Mutfak Atölyesi'ne getirdik. Timur Bey ve ekibi bizleri çok güzel ağırlıyorlar ve birlikte kurabiye yapıyoruz. Muğla'nın yöresel yerlerini öğrencilerimizin görmesini istiyorum. Amacımız, çocuklarımızın yöresel yemeklerimizi tatmaları, bilgilenmeleri ve sağlıklı beslenmenin nasıl olduğunu öğrenmeleri. Görerek, yaparak ve yaşayarak bu deneyimi tatmalarını istiyoru," şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da minik öğrenciler Menteşe Mutfak Atölyesi'nde şef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da minik öğrenciler Menteşe Mutfak Atölyesi'nde şef oldu - Son Dakika
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