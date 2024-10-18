Muğla\'da Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Muğla'da 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Muğla İli Muhtarlar Federasyonu tarafından Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı törende Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay açıklamalarda bulundu. Akay; " Dünya'nın ve ülkemizin en özel ve güzel şehirlerinden biri olan Muğlamızda yaşıyoruz. 13 ilçesi 572 mahallesi olan Muğlamızda büyük bir aileyiz. 2014 yılında değişen Büyükşehir yasası ile Muhtarlarımızın görev, yetki ve sorumlulukları değişse de vatandaşlarımıza hizmette muhtarlarımız hala en ön sıradadır. Bu sorumluluk bilinci ile çalışan ve vatandaşların ilk müracaat ettikleri merci olan biz muhtarlar 7/24 görevimizin başında, büyük bir özveri ile vazifelerimizi yerine getirmekteyiz. Muğla ilinin ilçe muhtarları ile bir çatı altında toplandık ve Muğla İli Muhtarlar Federasyonu'muzu kurduk. Ortak akıl ve iş birliği ile büyük, güçlü bir takım olduk. Vatandaşlarımıza eşit, adil ve siyasi ayrım gözetmeden hizmet etmek anlamında büyük bir açığı kapatacak olan federasyonumuzla bugüne kadar sağlanamamış birlikteliğin sağlanması için uğraş vereceğiz. Ayrıca günü kurtarmak için basit söylemlere başvurmayacağız" dedi.

Vatandaşlara hizmet etmekten onur ve gurur duyduklarını ifade eden Akay; "Bizler, siyaset yapmak için değil hizmet etmek için birbirinden değerli Muhtar arkadaşlarımızla bir yola çıktık. Büyük bir ailenin üyeleri olarak biz muhtarlar güzel Muğlamızda her kuruma eşit mesafede olacak ve vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yolumuzu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır' anlayışıyla yetkilerimiz çerçevesinde, katılımcı, eşitlikçi ve tarafsız bakış açısı ile ilkeli duruşumuzu federasyonumuzla yeniden sağlayacağız. Bizler tüm renkleri ile sevginin, hoş görünün şehri Muğla'da birlik ve beraberlik içinde yaşamaktan gurur duyuyoruz. Bizler Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e gönülden bağlı olan özgürlüklerin şehri Muğla'da vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlar saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

Program, öğlen saatlerinde Kurşunlu Meydanı'nda keşkek ikramı ile devam edecek. - MUĞLA