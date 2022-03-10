Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi - Son Dakika
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Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi

10.03.2022 22:07

Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Şoförler Odası temsilcilerinin katıldığı müşterek özel trafik denetiminde bir servis aracındaki eksikler nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti verildi.

Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi

Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Şoförler Odası temsilcilerinin katıldığı müşterek özel trafik denetiminde bir servis aracındaki eksikler nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti verildi.

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Şehir içi ve Bölge Trafik, Jandarma Trafik, Büyükşehir ve Menteşe Zabıta ekipleri ve Şoförler Odası temsilcilerinden oluşan müşterek özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın Uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimde kamu ve özel kurum/kuruluşların şehir içi personel taşımacılığı, turizm servis taşımacılığı, firmalara ait ücretsiz servis taşımacılığı gibi birçok iş kolunda çalışan personelin şehir içi nakillerini yapan servis araçları denetlendi.

Denetimlerde, 12 servis, 3 adet Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibat denetiminde toplam 3 araç sürücüsüne 20 bin 119 TL ceza işlem uygulandı. Bir servis aracı 60 gün, bir minibüs 15 gün süre ile trafikten men edildi.

Değişik kurumların katıldığı denetimlerin bundan sonra da devam edeceği açıklandı.

Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi
Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi
Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi

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Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Zabıta, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi - Son Dakika


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