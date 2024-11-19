Muğla'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Başladı

Muğla\'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Başladı

Muğla'da düzenlenen voleybol turnuvası, Öğretmenler Günü'nde coşkulu bir açılışla başladı.

19.11.2024 12:05
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Muğla'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvası, coşkulu bir açılış töreniyle başladı. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin katıldığı turnuvanın açılışı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılışına Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü de teşrif ederek, öğretmenlere destek oldu. Açılış konuşmasında Kömürcü, bu tür organizasyonların öğretmenler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve Öğretmenler Günü'nü anlamlı hale getirdiğini vurguladı.

Katılımın yüksek olduğu etkinlikte, öğretmenler kıyasıya mücadele ederken, dostluk ve sporun birleştirici gücü ön plandaydı. Turnuvanın, hem öğretmenlerin motivasyonunu artırması hem de sportif bir atmosferde eğlenceli vakit geçirmelerini sağlaması hedefleniyor.

Turnuva maçları, belirlenen program çerçevesinde önümüzdeki günlerde devam edecek ve şampiyon takım, final maçında belirlenecek. Turnuva süresince katılımcılara başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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