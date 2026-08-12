Muğla\'da Orman Yangını

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Sahilceylan Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sahilceylan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.