Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Yerel

Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

(MUĞLA) - Muğla ili Dalaman ilçesi Akkaya Vadisi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla ili Dalaman ilçesi Akkaya Vadisi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını kontrol altına almak için Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.