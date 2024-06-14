Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Milas- Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesi'nde bugün saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.