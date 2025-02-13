Muğla'da Otel Denetimleri Sıkılaştırıldı: 98 Tesis Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Otel Denetimleri Sıkılaştırıldı: 98 Tesis Geçici Olarak Kapatıldı

Muğla\'da Otel Denetimleri Sıkılaştırıldı: 98 Tesis Geçici Olarak Kapatıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde gerçekleştirilen otel ve tesis denetimlerinde 508 tesisten 98'inin geçici olarak kapatıldığını, 154 tesis için kapatma sürecinin devam ettiğini açıkladı. Denetimlerin kaymakamlık, emniyet ve jandarma iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi.

13.02.2025 15:34  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde gerçekleştirilen otel ve tesis denetimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 508 otel ve tesisin denetlendiğini, eksiklikleri bulunan 98 tesisin geçici olarak kapatıldığını, 154 tesis için ise kapatma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akbıyık, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Muğla'daki güvenlik ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

"İzinsiz faaliyet gösteren otel ve tesisler için kapsamlı denetimler yapıldı"

Muğla'da konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Vali Akbıyık, Valilik koordinesinde oluşturulan denetim komisyonlarının işletme belgeleri olmayan veya güvenlik açısından eksikleri bulunan otel ve tesisleri incelediğini vurguladı. 98 otel ve tesisin eksiklikleri giderilene kadar kapatıldığını, 154 tesis için ise kapatma sürecinin devam ettiğini açıklayan Vali Akbıyık, bu denetimlerin Jandarma, Emniyet, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve belediyeler iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

"Deprem ve tsunami riskine karşı önlemler görüşüldü"

Vali Akbıyık, 28 Ocak 2025'ten bu yana Ege Denizi'ndeki Santorini Adası civarında meydana gelen sismik hareketlilik hakkında da bilgilendirme yaptı. Muğla kıyıları için muhtemel deprem ve tsunami riskine karşı alınacak önlemler konusunda uzman bilim insanları ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla kapsamlı bir toplantı yapıldığını belirtti.

Vali Akbıyık, vatandaşları sosyal medyada yayılan dezenformasyonlara karşı uyararak, yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Muğla'nın turizmde cazibe merkezi olduğunu belirten Vali Akbıyık, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlarla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin il genelinde siber suçlar, tarihi eser kaçakçılığı, ruhsatsız silah operasyonları ve trafik güvenliği konularında aktif çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Vali Akbıyık, özellikle okul çevrelerinde ve spor etkinliklerinde güvenliği artırmaya yönelik önlemler alındığını da sözlerine ekledi. Denetimlerin devam edeceğini belirten Vali Akbıyık, Muğla'da huzur ve güvenin sağlanması için tüm birimlerin 7/24 çalıştığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İdris Akbıyık, Kaymakamlık, Güvenlik, Politika, Jandarma, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Otel Denetimleri Sıkılaştırıldı: 98 Tesis Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:25 Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 17:02:15. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Otel Denetimleri Sıkılaştırıldı: 98 Tesis Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.