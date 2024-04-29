Muğla'da Otogar Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Otogar Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde başlatılan Dirgeme-Yeni otogar arasındaki yol çalışmaları hızla devam ediyor. İkinci etap çalışmalarında asfalt sökümü tamamlanırken dolgu çalışmalarına başlandı. Proje tamamlandığında 26 metre genişliğinde konforlu bir yol olacak.

29.04.2024 11:40  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otogar yolunda ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde başlatılan Dirgeme-Yeni otogar arasından başlatılan dört şeritli yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dirgeme-Yeni Otogar yolunda çalışmalarının devam ediyor. Projenin birinci etabı kapsamında Muğla Barosu ve AVM sapağı arasındaki yolda çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı. İkinci etap kapsamında da asfalt sökümü tamamlanıp dolgu çalışmalarına başlandı.

İki etap olarak planlanan proje kapsamında, Muğla Barosu ve AVM sapağı arasındaki yolda çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı. İlk etapta 430 metre yağmur suyu, 14 baca, bin 70 metre yağmur suyu ızgara hattı, 600 metre sıcak asfalt, 2 akıllı kavşak ve çizgi çalışmaları yapılarak yol trafiğe açıldı.

İkinci etap çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk etabın ardından ikinci etap çalışmalarına başladı. İkinci etap çalışmalarında asfalt sökümü tamamlanırken dolgu çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında 5 bin m3 kazı, 6 bin 500 m3 dolgu çalışması yapıldı. Devam eden çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlanacak.

"Menteşe 26 metrelik geniş ve konforlu bir yola kavuşacak"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli Serdar Samur "Çalışmamız iki etaptan oluşuyor ve 600 metrelik birinci etabı tamamladık. Muğla Barosu ile AVM sapağı arasındaki yolda ki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtık ve ikinci etap çalışmalarımıza başladık. Dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Dolgu çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başlayacağız. Çalışmalar tamamlandığında 26 metrelik geniş bir yola kavuşacağız. Vatandaşlarımızın daha aydınlık, daha güvenli ve konforlu yolda seyahat etmelerini sağlayacağız" dedi.

Muğla\'da Otogar Yolu Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Ulaşım, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Otogar Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:13 Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:51:58. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Otogar Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement