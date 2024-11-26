Muğla'da Özel Çocuklar İçin Eğitim Semineri - Son Dakika
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Muğla'da Özel Çocuklar İçin Eğitim Semineri

Muğla\'da Özel Çocuklar İçin Eğitim Semineri

'Yan Yanayız' projesi kapsamında özel çocuklar için kapsayıcılık semineri gerçekleştirildi.

26.11.2024 19:13
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Muğla Valiliği himayesinde, özel çocukların eğitim kültürünü oluşturmak amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yan Yanayız' projesi kapsamında 'Kapsayıcılık/ Kaynaştırma/Bütünleştirme' semineri gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık'ın koordinatörlüğünü yaptığı projenin ilk eğitim semineri, Muğla Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti. Eğitim seminerine, Sevim Akbıyık'in yanı sıra öğretmenler katıldı.

Seminerde 'Yan Yanayız' Proje Yürütücüsü Belgin Sevgi İçyüz, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. 'Yan Yanayız' projesinin öğretmenler, veliler, idareciler ve öğrenciler arasında engellilik ve özel çocuk kavramlarına yönelik algı ve tutumları dönüştürmeyi, özel ihtiyaç kavramını daha yaygın ve kabul edilebilir hale getirmeyi, farklılıklara saygı kültürünü geliştirmeyi, bağımlılık ile etkin mücadele ederek okullarda akran zorbalığını önlemeyi ve kapsayıcı eğitim ilkelerinin yaygınlaştırılmasını amaçladığı açıklandı. Seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Rıfat İçyüz, Dr. Hatice Akçakaya, Dr. Ali Yiğit Kocabıçak ve Dr. Halil Öztürk, kapsayıcı eğitime erişim, işitme kayıplı, dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocukların öğretmenleri neler yapabilir, öğretmenler için pratik uygulama rehberi, özel çocuklar için spor, kapsayıcı eğitim iş birliği konular hakkında öğretmenlere bilgi verdi. Ayrıca, okullarda da özel ihtiyaç kavramını daha yaygın ve kabul edilebilir hale getirmeyi, okullarda akran zorbalığını önlemeye yönelik konulara da dikkat çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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