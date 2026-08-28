Muğla\'da Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden müdürler için 'Rütbe Terfi' töreni düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'in katılımı ile düzenlenen törene; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, emniyet personeli ve terfi eden müdürlerin aileleri katıldı.

Törende, rütbe terfisi alan 2. Sınıf Emniyet Müdürlerine yeni rütbeleri İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz tarafından takıldı.