Muğla'da Sel, Çiftçileri Vurdu

24.02.2026 16:16
Muğla'nın Kumluova Mahallesi'nde aşırı yağış seraları ve balık havuzlarını su altında bıraktı.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle hem seralar hem de balık üretim havuzları sular altında kaldı. Üretici Fetane İstekli, serasında yaklaşık 80 ton ürünün heba olduğunu vurgulayarak, "Şu malı biz satamayız, gitti. Biz halimizi kime yanacağız?" dedi. Balık üreticisi kadın girişimci ise, "Yaklaşık 250 bin civarında alabalık yavrusu zayi oldu. Bunun yanında porsiyonluk balığım da bayağı zayi oldu. Toprak havuzlarım göçtü. Maddi manevi bayağı bir zararım oldu" ifadesini kullandı.

CHP 27. Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Kumluova Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak çiftçilerle görüştü. Yağışların ardından seraların çamurla kaplandığını belirten üreticiler, ürünlerin pazarlanamaz hale geldiğini söyledi.

CHP'li Girgin'e konuşan üretici Fetane İstekli şunları söyledi:

"Şu malı biz satamayız, yani gitti. Almazlar bunu. Çamur olduğu için almazlar. 80 ton mal var şu anda. 80 ton, heba oldu. Zaten şu çamurun içinden satamayız. Zaten yapraklarını görüyorsunuz, kurumaya başladı. Ağaç da gitti. İkinci defa girdiği için su, kurtarma şansımız yok. Kökler gitti. Masrafımız çok yüksek. Dönüm bazılarında masraf tarafımız 200 bini geçer. Çünkü gübre olsun, ilaç olsun çok pahalı. Şu gördüğün fidan 55-60 lira. Biz halimizi kime yanacağız? Bilmiyorum. Biz bittik. Başka yerde de seram yok. Hepsi bu. Geçim kaynağımız sadece bu."

"Yaklaşık 250 bin civarında alabalık yavrusu zayi oldu"

Öte yandan aşırı yağışlar, Ören Mahallesi'nde de balık üretim havuzlarının taşmasına neden oldu. Bir üretici, "Biz üretirken yoksullaşıyoruz. Biz bu üretim direncini gösterirken, tarlamızın bir kısmını kaybediyoruz, traktörümüzü kaybediyoruz, bankalara borçlanıyoruz, üretim direncini gösterdiğimiz sürece yoksullaşıyoruz. Yani üretici yoksa yaşam yok. Çiftçi yoksa yaşam yok" dedi.

Başka bir üretici ise şunları kaydetti:

"2007'den beri bu sektörün içindeyiz. Eşim öldükten sonra kendim yapmaya çalışıyorum bu işi. Dört çocuğum var. Onların okul masrafları, ihtiyaçlarını gidermek için mecbur yapmak zorundayım. Başka işimiz yok çünkü. Yaklaşık 250 bin civarında alabalık yavrusu zayi oldu. Bunun yanında porsiyonluk balığım da bayağı zayi oldu. Toprak havuzlarım göçtü. Maddi manevi bayağı bir zararım oldu benim bu selden. Gereken yerlere başvurdum. Ama 'Şunu yaparız, bunu yaparız' demediler. 'Belki kredi borçları ötelenir' dediler. Onun dışında maddi hasarımı karşılayacak bir şey görmedim. Talepte bulundum ama bir şey görmedim."

Kaynak: ANKA

