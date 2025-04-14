Muğla'da Sosyal Hizmet Projeleri Genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Sosyal Hizmet Projeleri Genişliyor

Muğla\'da Sosyal Hizmet Projeleri Genişliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk, engelli ve gençler için hizmetleri artırarak sosyal destek projeleriyle ortalama 13 ilçede yeni gündüz bakımevleri ve Kısa Mola Merkezleri açıyor. Seydikemer ilçesine de Gençlik Evi projesi kazandırılıyor.

14.04.2025 14:54  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda çocuk, engelli ve gençlere yönelik hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. 13 ilçede hayata geçirilen sosyal hizmet projelerine yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Ortaca ve Seydikemer ilçelerine Gündüz Bakımevi, Dalaman, Ortaca ve Yatağan'a ise Kısa Mola Merkezleri kazandırmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Sosyal destek hizmetleri yeni ilçelere yayılıyor

Daha önce Menteşe, Fethiye ve Yatağan'da hizmete açılan gündüz bakımevlerinin ardından, Ortaca ve Seydikemer'de açılacak yeni gündüz bakımevleri ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

Ayrıca, engelli bireylerin ailelerine yönelik olarak Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye, Bodrum ve Datça'da faaliyet gösteren Kısa Mola Merkezlerinin bir benzeri de Dalaman, Ortaca ve Yatağan'da hizmete açılıyor. Bu merkezler sayesinde, bakıma muhtaç bireylerin ailelerine kısa süreli dinlenme ve kişisel zaman imkanı sağlanıyor.

Seydikemer'e Gençlik Evi geliyor

Muğla'yı tercih eden üniversite öğrencileri için sosyal alanları genişletme hedefi doğrultusunda, Seydikemer ilçesinde Gençlik Evi projesi de tamamlandı. Gençlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda planlanan bu proje, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyecek çok amaçlı bir merkez olarak yakın zamanda hizmete açılacak.

13 ilçesi, 574 mahallesi ile geniş bir coğrafyaya sahip olan Muğla'da hizmet ve projelerine devam ettiklerini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşlara ulaşan, sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Aras; "Gündüz Bakımevleri ve Kısa Mola Merkezleri, özellikle fedakar annelerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, çocuklarımızın güvenli ve nitelikli ortamlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biridir. Göreve geldiğimizde, il genelinde bu merkezlerin sayısını artıracağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutmanın ve kısa sürede önemli adımlar atmanın gururunu yaşıyoruz. Hem çocuklarımızın hem de ailelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkı sunuyor olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bizler, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Onların güvenle büyüyebileceği, öğrenebileceği ve sosyalleşebileceği alanları çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Muğla'mızın her köşesinde çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmek, en büyük sorumluluğumuz ve en anlamlı yatırımımızdır" - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Engelliler, Seydikemer, Gençlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Sosyal Hizmet Projeleri Genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu

15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
14:49 Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
21:50 Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
21:40 Sezon sonunda ayrılacak mı Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
21:10 Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 15:24:18. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Sosyal Hizmet Projeleri Genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement