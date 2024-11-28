Muğla'da Suyun Her Damlası Değerlendiriliyor - Son Dakika
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Muğla'da Suyun Her Damlası Değerlendiriliyor

Muğla\'da Suyun Her Damlası Değerlendiriliyor

Muğla'daki Menteşe Atıksu Arıtma Tesisi, ileri arıtım teknolojisiyle suyu tamamen geri kazanarak hem yeşil alan sulamasında hem de yeraltı su havzalarının beslenmesinde kullanıyor. Tesis, su tasarrufu ve enerji verimliliği açısından da örnek teşkil ediyor.

28.11.2024 17:40  Güncelleme: 17:43
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Muğla'da suyun her damlası değerlendiriliyor

MUĞLA - İleri arıtım teknolojisine sahip Menteşe Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun tamamı geri kazanılıyor. Tesiste arıtılan evsel nitelikli suyun bir kısmı yeşil alan sulamasına, kalanı da bakanlık tarafından belirlen kriterler doğrultusunda yeraltı su havzalarının beslenmesinde kullanılıyor.

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği ve çevre kirliliği yeraltı sularının hem seviyesini düşürüyor hem de temiz suyun kirlenmesine neden oluyor. Bu nedenle atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun ve tasarrufun önemi daha da artıyor. İleri biyolojik arıtma yapabilen ve suyu belirlenen kriterler doğrultusunda geri kazanabilen tesisler inşa eden ve yeni projeler hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü mevcut tesislerini verimli şekilde işletmeye devam ediyor.

Hiçbir damla boşa gitmiyor

Bu kapsamda Menteşe Atıksu Arıtma tesisine giren her damla atıksu en verimli şekilde arıtılarak yeşil alan sulaması ve su havzalarının beslenmesi için kullanılıyor. 17 Bin metreküp kapasiteye sahip olan tesis günde ortalama 12 bin 500 metreküp su arıtıyor. İleri Biyolojik arıtma yapabilen tesis aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın sıfır atık sertifikasına sahip. Bunun yanı sıra deşarj kriterleri yine bakanlığın atıksu arıtma tesisleri teknik kusurlar tebliğindeki ek 7/1A sulama suyu kriterlerinde arıtılmış su elde ediliyor. Bu suyun kalitesi nedeniyle yeşil alan sulaması yapılıyor ve geri kalan su yeraltı su havzalarını beslediği için bakanlık tarafından bu yüzde 100 geri dönüşümlü bir tesis olarak nitelendiriliyor.

Tesis kullandığı enerjinin yaklaşık yüzde 30'unu kendi üretiyor

Tesis atıksu arıtması dışında meydana gelen çamuru da enerjiye dönüştürebilen bir donanıma sahip. Burada atıksuyun arıtımı sırasında oluşan çamur biyogaz ünitesi sayesinde elektriğe dönüşüyor. Üretilen elektrik ise tesisin yaklaşık günlük ortalama yüzde 30'luk elektrik ihtiyacını karşılıyor. Böylelikle tesiste su tasarrufunun yanı sıra enerji tasarrufu da sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Atıksu 2'nci Bölge Müdür Vekili Mehtap Ünlü, "Muğla Atıksu Arıtma Tesisi 2011 yılı itibari ile 17 bin 11 metreküp günlü kapasitelidir. Mevcutta şu anda 12 bin 500 ortalama tesise gelen atık su miktarı. Biz bu atık suyun tamamının arıtımı sağlıyoruz ve her türlü faydalı hale getirebiliyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın sıfır atık sertifikasına sahip bir tesis burası. Bu suyun ihtiyaç kadarı sulama suyu olarak kullanılıyor. Günlük ortalama sezonunda 5 bin m3 kadar suyumuz sulama alanlarında değerlendiriliyor. Geri kalan kısmı ise Bakanlığımızın yönlendirdiği ilgili deşarj alanına yönlendiriliyor. İlçe ve Büyükşehir Belediyemizin bu tesisin çıkışından sağladığı yaklaşık totelde 25 kilometre kadar bir sulama suyu şebeke hattı var. Bu tesise gelen atıksuların tamamı arıtılıp bir sulama suyu kriteri elde edilince ihtiyacımız kadarını sulama suyu olarak kullanıyoruz ama geri kalanı da yeraltı su havzalarını beslediği için Bakanlık tarafından bu yüzde yüz geri dönüşümlü bir tesis olarak nitelendiriliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Suyun Her Damlası Değerlendiriliyor - Son Dakika

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