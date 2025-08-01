Muğla\'da Tatil Dönüşü Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde tatil yapan vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte, trafikte yoğunluk da arttı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi girişindeki Denizli- Aydın kavşağında uzun araç kuyrukları oluştu. Muğla'dan Aydın ve Denizli yönüne çıkış sağlayan önemli noktalardan biri olan kavşakta zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Dönüş yoluna geçen tatilciler, kavşakta ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, kavşakta araç akışını sağlamak için yoğun çaba harcarken, sürücüler sıcak havada uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise güzergah değiştirerek alternatif yollara yöneldi. - MUĞLA