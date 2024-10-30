Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Toplantısı Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Toplantısı Düzenleniyor

Muğla\'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Toplantısı Düzenleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, turizmin başkenti Muğla'da 'Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtım Toplantısı' gerçekleştiriyor. Toplantı, 31 Ekim'de yapılacak.

30.10.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, turizmin başkenti Muğla'da 'Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtım Toplantısı' gerçekleştiriyor.

'Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı' 31 Ekim Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Özcan Koray, Turizmci Yücel Okutur ile Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı katılım sağlayacak.

"Muğla dünya turizminin başkenti olabilecek potansiyele sahip"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu ile Dünya Kenti Muğla vizyonunun önemli bir ayağını tüm paydaşları ile ele alacaklarını söyledi. Başkan Aras; "Dünya'nın ve ülkemizin en önemli turizm başkentlerinden birinde yaşıyoruz. Muğla; doğası, güzellikleri ve tarihi ile deniz turizmi yanında, kültür, spor, sağlık, eko, agro gibi tüm turizm etaplarına uygun bir şehirdir. Turizmi şehrimizde 12 aya yaymak, yerli ve yabancı misafirlerimizi şehrimizde ağırlamak için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle tüm turizm paydaşlarını bir arada toplayacağımız Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nu kurduk. Muğla'mızı ortak akıl ve ilerici fikirlerle geleceğe hazırlıyoruz. Muğla sahip olduğu değerlerle dünya turizminin başkenti olabilecek potansiyele sahip." açıklamalarında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Toplantısı Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:45:07. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Toplantısı Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.