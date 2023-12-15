Muğla\'da yapımı devam eden Gençlik Merkezi\'nde incelemeler yapıldı

Muğla'nın Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ziyareti sonrasında, yapımı devam eden Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ortaca'da Gençlik Merkezi yapımı son hızla devam ediyor. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş yapımı devam eden Gençlik Merkezi'nde Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü ziyareti sonrasında incelemelerde bulundu. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ayrıca Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen'den de yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Gençlik Merkezi'nin kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA