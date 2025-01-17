Muğla\'da Yeni Gündüz Bakımevi Müjdesi

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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal hizmetler alanındaki önemli projelere bir yenisini daha ekledi. Başkan Aras, Yatağan'dan sonra Ortaca'da da 85 çocuk kapasiteli Emin Eller Gündüz Bakımevi'nin açılacağının müjdesini verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği projelerle il genelinde örnek çalışmalar ortaya koymaya devam ediyor. Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştiren belediye, gündüz bakımevleri ile hem ebeveynlerin yaşam kalitesini artırmayı hem de çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim vaatlerinden biri olan gündüz bakımevleri projesine bir yenisini daha ekleyecek. Başkan Aras, Yatağan'da hizmete açılan bakımevlerinin ardından, Ortaca'da da Emin Eller Gündüz Bakımevi'nin yakında hizmete gireceği müjdesini paylaştı.

Ortaca'nın Merkez Mahallesi'nde açılması planlanan Emin Eller Gündüz Bakımevi, 5 sınıf ve 85 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Bakımevine 25-66 aylık çocuklar kabul edilecek. Eğitim ve bakım hizmetlerinin sunulacağı bakımevinde, 1 müdür, 5 grup sorumlusu öğretmen, 5 öğretmen, 1 hizmetli ve 1 aşçı görev alacak. Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek, temel alışkanlıklar kazandırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak hedeflenirken, bakımevinin tüm üniteleri yönetmeliklere uygun olarak düzenleniyor. Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile işletmeye alınacak.

"Ortaca'dan sonra Seydikemer'de de gündüz bakımevi açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ortaca ilçesinde açılacak olan Emin Eller Gündüz Bakımevi ile çocukları nitelikli bir kadro eşliğinde, güvenli bir eğitim ortamında geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Aras, bakımevlerinin aynı zamanda çalışan ailelere büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Başkan Aras, açıklamasında "Seçim vaatlerimizden biri olan gündüz bakımevleri projesiyle çocuklarımızı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Ortaca ilçemizde gündüz bakımevi açıyoruz. İhtiyaç duyulan ilçelerimizde, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği, eğitim ve sosyal gelişim imkanları sunan bakımevlerinin açılması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bunun yanı sıra Seydikemer ilçemizde de bir gündüz bakımevi açmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin geleceği için Atamızın izinde, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bakımevleri açmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA