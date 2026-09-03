Muğla\'da 4 sağlık tesisi özelleştirmeden çıkarıldı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, kamuoyunda tepkilere neden olan Datça, Milas ve Yatağan'daki 4 sağlık tesisinin özelleştirme kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

Resmi Gazete'de 17 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile aralarında okul, hastane, sağlık ocağı ve lojmanların da yer aldığı kamu arazileri özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi'ndeki toplam 5 bin 174 metrekarelik sağlık merkezi binası ve memur lojmanının bulunduğu arazi, Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle'de toplam 6 bin 946 metrekarelik sağlık merkezi arazisi ve Milas ilçesinde Burgaz Mahallesi'ndeki toplam 39 bin 242 metrekarelik 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin eski binasının yer aldığı alanın da karar kapsamında olması tepkilere neden olmuştu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Güngör, yaptıkları girişim ve takipler sonucunda Muğla'daki arazilerin özelleştirme kapsamından çıkarıldığını bildirdi.

Güngör, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının korunması adına atılan bu önemli adımın takipçisiyiz. Önümüzdeki süreçte bu yapıların farklı sağlık hizmetleri amacıyla değerlendirilmesi ve hemşehrilerimize yeniden kazandırılması için gerekli çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Muğla'mızın haklarını korumaya, ihtiyaçlarını ilgili mercilere taşımaya ve sonuç alana kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla'mız adına teşekkür ediyoruz. Muğla'mız için çalışıyor, Muğla'mız için sonuç alıyoruz."