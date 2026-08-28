Muğla'da Cuma Hutbesinde Vatan Sevgisi ve Zaferlerin Önemi - Son Dakika
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Muğla'da Cuma Hutbesinde Vatan Sevgisi ve Zaferlerin Önemi

Muğla\'da Cuma Hutbesinde Vatan Sevgisi ve Zaferlerin Önemi
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Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla’daki camilerde bu hafta irat edilen Cuma hutbesinde vatan sevgisi, bağımsızlık bilinci ile Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un tarihi önemi ön plana çıkarıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'daki camilerde bu hafta irat edilen Cuma hutbesinde vatan sevgisi, bağımsızlık bilinci ile Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un tarihi önemi ön plana çıkarıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne vurgu yapılan hutbede, Anadolu'nun Malazgirt'le yurt kılındığı, İstanbul'un fethiyle hakimiyetin perçinlendiği ve Büyük Taarruz'la da vatanın geçilmezliğinin tüm dünyaya ilan edildiği ifade edildi. Vatanı korumanın kutsallığına ve şehadet makamının yüceliğine dikkat çekilen hutbede; vatanın varlığının devlet, onur, huzur ve geleceğin teminatı olduğu belirtildi. Medeniyetimizde vatan sevgisinin imandan bir parça olarak kabul edildiği hatırlatılarak; bayrağa, ezana ve mukaddes değerlere sahip çıkmanın yanı sıra işini en iyi şekilde yapmanın ve adil bir toplum inşa etmenin de vatan sevgisinin bir gereği olduğu aktarıldı.

Tarih boyunca hak ile batılın mücadelesinin sürdüğüne değinilen hutbede, millet olarak birlik ve beraberlik içinde uyanık olunması gerektiği vurgulandı. Şehitler ve gazilerin rahmetle anıldığı hutbe, Al-i İmran Suresi'nin sabır, sebat ve uyanık olmayı öğütleyen ayet-i kerimesinin mealiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Cuma Hutbesinde Vatan Sevgisi ve Zaferlerin Önemi - Son Dakika

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