Muğla'daki İlknur Çetin Cinayetine İlişkin "Ağırlaştırılmış Müebbet" Hapis İstinaf Tarafından Hukuka Uygun Bulundu.

13.11.2025 12:24
Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin’i bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından uygun bulundu. İlknur Çetin’in ailesinin avukatı Alev Öztürk, kararı yine de Yargıtay nezdinde temyiz edeceklerini belirterek, "erkeklerin kadınları tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek vahşice öldürdükleri durumların" dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin'i bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından uygun bulundu. İlknur Çetin'in ailesinin avukatı Alev Öztürk, kararı yine de Yargıtay nezdinde temyiz edeceklerini belirterek, "erkeklerin kadınları tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek vahşice öldürdükleri durumların" dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Kaya'ya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla Barosu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve maktul yakınlarının istinaf başvurularını değerlendirdi. Kararda, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Barosu'nun istinaf başvurularının istinaf hakları olmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği bildirildi.

Kararda, yargılamada usule aykırı bir işlem yapılmadığı, sanığın eyleminin delillerle sabit olduğu ve hükümde düzeltmeyi gerektiren bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

İlknur Çetin'in ailesinin avukatı Alev Öztürk, karara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurumuzu hiçbir gerekçe yazılmaksızın, sadece kararının hukuka uygun olduğu ve bütün delillerin tartışıldığı gerekçesiyle reddetti. Kadına karşı öldürme suçunu işlediği için sanık hakkında zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tasarlayarak öldürme suçundan da ceza alsa yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaktı. Fakat burada önemli olan şey şudur: Kadınların erkekler tarafından öldürülme şekilleri, kadınları tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek vahşice öldürdükleri durumların var olduğu dosyalarda bu nitelikli unsurların dikkate alınmaması ve sadece kasten öldürme suçundan ceza verilmesi, kadına yönelik şiddet politikalarında yargının cinsiyetçi bakış açısına, yaşanan erkek şiddetinin yoğunluğunun görmezden gelinmesine işaret etmesi açısından önemlidir."

"Erkekler, cinsiyetçi yargının gücünü arkasına alıp cesaret buluyor"

Öztürk, "Mahkemeler genelde tüm bu cinayetlerin, altında kadın-erkek eşitsizliği yokmuş gibi davranmakta ve erkeklerin, ataerkil toplum sisteminden aldığı güçle kadınları öldürme suçunun en nitelikli halleriyle, yani vahşice, tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürdüğü gerçeğini görmezden gelmekte; toplumda da sanki her biri birer münferit olaymış gibi bir algı oluşmasına yol açmaktadır. Bu da elbette kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olan unsurlardan biridir. Erkekler, ataerkil düzenin gücünü yanına aldığı gibi bu defa cinsiyetçi yargının da gücünü arkasına alıp cesaret bulmaktadır" diye konuştu.

"Mahkemeler bakanlık dışında kurumların katılma talebini kabul etmiyor"

Muğla Barosu Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın katılma taleplerinin reddedildiğini anımsatan Öztürk, gerek baronun gerekse belediyenin, katılma taleplerinin reddine ilişkin kararı istinafa taşıdığını anlattı.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Ceza yargılamasında 'suçtan zarar gören' ibaresi sınırlı olarak sayılmamıştır; 'suçtan zarar gören' ibaresi geniş algılanmalıdır. Muğla Barosu, insan haklarını savunmakla yükümlü bir meslek örgütüdür, Muğla Büyükşehir Belediyesi de elbette idaresi altındaki insanların en temel hakkı olan yaşam haklarını korumakla sorumludur. Bu bağlamda, toplumsal bir sorun olan kadınların erkekler tarafından öldürülmesi ve kadınların yaşam haklarının ihlal edilmesi ile mücadele etmekle yükümlüdürler. Bu nedenle suçtan doğrudan zarar görmüştürler. Ama mahkemeler ne yazık ki bu konuda yıllardır, öldürülen kadının ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışındaki hiçbir kurumun katılma talebini kabul etmemektedir. Bu konuda mücadele STK'ların, örgütlerin ve belediyelerin bu tür davalara katılma talebinde bulunmasında ısrar etmesi ve bundan vazgeçilmemesiyle sürecektir."

Yargıtay'a başvurduklarını belirten Öztürk, "Karara karşı temyiz yoluna başvurduk; Yargıtay'dan gelecek sonucu bekliyoruz. Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Ne olmuştu?

İlknur Çetin, İçmeler Mahallesi'nde 25 Nisan 2024'te çalıştığı otelin önünde Ali İhsan Kaya'nın bıçaklı saldırısı sonucu ölmüştü.

Olayın ardından kaçan Kaya, kısa sürede yakalanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Kaya'yı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, hakkında iyi hal indirimi uygulamamıştı.

Kararın gerekçesinde Kaya'nın geçmişte de "kadına yönelik tehdit ve hakaret" suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik süresi devam ederken yeni bir suç işlediği ve pişmanlık göstermediği vurgulanmıştı.

Kaynak: ANKA

