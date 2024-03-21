Muğla Emniyet Müdürlüğü, Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Down Sendromlu Bireyleri Ağırladı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mart Down Sendromu Farkındalık gününde Down Sendromlu bireyleri ağırladı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, Down Sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunulmasını sağlamak amacıyla Kışla Parkı içerisinde trafik ekip aracı ve motosikleti deneyimlendi.
Down sendromlu bireylere trafik şapkası, düdük, oyuncak polis arabası, bebek, trafik dedektif kartı dağıtıldı. Temel trafik kuralları ile ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından müzik eşliğinde trafik ekipleri ve down sendromlu bireyler müzik eşliğinde eğlendi. - MUĞLA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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